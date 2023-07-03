Понедельник, 3 Июля 2023 10:39

АрмИнфо. Происходящие в правовой системе Армении процессы очень тревожны с точки зрения демократии. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

Она сообщила, что направила письма своим зарубежным партнерам, обращая их внимание на происходящие в этой сфере события. В частности, как отметила депутат, в период деятельности Высшего судебного совета, который считается самостоятельным государственным органом, гарантирующим независимость судов и судей, десятки судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, а в ряде случаев их полномочия были приостановлены. К примеру, на основании дисциплинарного проступка приостановлены полномочия судей Анны Пилосян, Рубена Вардазаряна, Симы Искандарян, Рафика Мелконяна, Гагика Ханданяна, Ваге Халатяна, Наиры Мхитарян, Заруи Нахшкарян, Сурена Антоняна, Алексея Сукояна, Араика Мелкумяна (решение в отношении последнего пересмотрено в связи с новыми обстоятельствами).

Теперь, как отмечает Товмасян, начался весьма тревожный процесс в отношении судьи Давида Арутюняна, пользующегося высоким авторитетом в судебной системе и всегда отличавшимся своим профессионализмом. <По словам судьи, глава ВСС Карен Андреасян и министр юстиции РА Григор Минасян имеют четкую цель ограничить свободу слова, чтобы судьи были лишены возможности говорить о вопросах, связанных с судебной властью>, - отметила депутат.

Она добавила, что в соответствии со статьей 175, частью 2 Конституции РА, Высший Судебный Совет выступает в качестве арбитра при рассмотрении вопроса о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, а также в иных случаях, определенных конституционным законом <Судебный кодекс>. Между тем, согласно статье 19 Всеобщей декларации прав человека, каждый гражданин, в том числе, и судьи, имеет право на свободу убеждений и свободу их выражения. Свобода слова также определена в статье 10 Европейской конвенции <О защите прав человека и основных свобод>.

<Судья как гражданин Республики Армения имеет право на самовыражение, свободу вероисповедания, объединение в профсоюзы и другие общественные организации, но он должен использовать эти права таким образом, чтобы отстаивать звание судьи и не вызывать сомнений в независимости и беспристрастности органов правосудия. Помимо надлежащего выполнения профессиональных обязанностей судья вправе выступать с докладами, участвовать в мероприятиях, связанных с применением законов, правовой системы и другими аналогичными вопросами, присутствовать на открытых слушаниях в государственных органах, публично предоставлять должностным лицам этих органов консультации по вопросам права, правовой системы и осуществления правосудия в той мере, в какой это будет признано целесообразно. Предупреждения судьи Давида Арутюняна о том, что контрдоводы не обсуждаются должным образом, его права не разъясняются остаются безответными. Более того, глава ВСС Карен Андреасян, не выслушав позицию судьи по контрдоводам, покидает совещательную комнату, приходит и публикует решения, открыто заявляя о возможности применения силы в отношении имущества, принадлежащего Давиду Арутюняну>, - отмечает Товмасян.

Она заметила, что с учетом подобного развития событий в контексте международных обязательств, взятых на себя Республикой Армения, а также законодательства в целом, судебная практика на защиту права на справедливое судебное разбирательство, определенное статьей 6 Европейской конвенции <О защите прав и основных свобод> становится проблематичной как таковая.

<Серией писем я обратила внимание моих зарубежных коллег на фактические обстоятельства конкретных угроз в адрес независимой судебной системе Армении. Причем, нападки на эту систему не прекращаются>, - отметила председатель комиссии НС правам человека и общественным вопросам.