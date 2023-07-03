Понедельник, 3 Июля 2023 10:26

АрмИнфо. В МИД Армении рассказали об ожиданиях от испанского председательства в Совете ЕС.

<Поскольку Испания становится председателем Совета ЕС, мы надеемся на расширение общей повестки, направленной на углубление уже тесного партнерства с ЕС, содействие региональной стабильности и устойчивому развитию, а также укрепление двустороннего сотрудничества Армения-Испания для достижения этих целей>, - об этом написала пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян в своем микроблоге в Твиттер.

Напомним, что Испания, к которой перешло председательство в Совете ЕС, организует третий саммит Европейского политического сообщества, который состоится 5 октября в Гранаде.