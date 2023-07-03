Понедельник, 3 Июля 2023 10:23

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян представил факты, доказывающие ложность азербайджанских утверждений о нахождении военнослужащих Республики Армения в НКР.

Так, в поступившем в АрмИнфо сообщении из офиса Омбудсмена НКР напоминается, что просьба родителей двух из четырёх военнослужащих, погибших в результате очередной агрессии Азербайджана против Арцаха в ночь с 27 на 28 июня 2023 года, Самвела Торосяна и Ерванда Тадевосяна, о транспортировке их тел в Армению для захоронения в Ераблуре, осуществлённой МККК, используется азербайджанской пропагандистской машиной для утверждения, что в Арцахе якобы находятся представители вооруженных сил РА.

Степанян убежден, что этим утверждением Азербайджан готовит неприкрытую информационную почву для инициирования новых атак против Арцаха, о чем уже активно говорится в азербайджанском информационном поле. <Это утверждение Азербайджана ложно и не имеет ничего общего с реальностью. Чтобы доказать это, с разрешения родственников погибших военнослужащих, мы публикуем факты, собранные Защитником прав человека Арцаха>, - подчеркнул он.

В этом ключе ЗПЧ напомнил, чтоСамвел Тигранович Торосян родился в городе Степанакерт Нагорно-Карабахской Республики 16 декабря 2003 года (Изображение 1: свидетельство о рождении Самвела Торосяна). Посещал Степанакертскую начальную школу № 7. Затем продолжил образование в средней профессиональной образовательной программе Шушинского технологического университета (колледж) с квалификацией <градостроительный кадастр> (Изображение 2: диплом Самвела Торосяна). Он получал высшее образование на факультете экономики и юриспруденции Степанакертского университета им. Месропа Маштоца по специальности <Информационные системы> (Изображение 3: студенческая карточка Самвела Торосяна). Самвел Торосян был гражданином Республики Арцах, состоял на учёте в городе Степанакерт Республики Арцах (Изображение 4: паспорт Самвела Торосяна). Был призван в армию из Степанакертского военного комиссариата. Семья и родственники постоянно проживают в Степанакерте.

Другой погибщий - Ерванд Тадевосян, по словам Омбудсмена, родился в городе Бердзор Кашатагского района Нагорно-Карабахской Республики 27 мая 2003 года (Изображение 5: свидетельство о рождении Ерванда Тадевосяна). Учился в Бердзорской средней школе № 2 им. В. Затикяна. Окончил среднее образование в 2018 году (Изображение 6: свидетельство о среднем образовании Ерванда Тадевосяна). Ерванд Тадевосян был гражданином Республики Арцах, состоял на учете в городе Бердзор Республики Арцах (Изображение 7: паспорт Ерванда Тадевосяна). Был призван из Кашатагского военного комиссариата. После войны 2020 года семья Ерванда Тадевосяна, в качестве вынужденных переселенцев, нашла убежище в Араратской области Республики Армения, продолжая сохранять гражданство Республики Арцах.

<Чтобы предотвратить возможные спекуляции вокруг представляемых документов, напомним, что документы, удостоверяющие личность всех граждан Республики Арцах, выдаются Республикой Армения с разницей в их адресе регистрации. Это давно известная практика, которая применяется из-за непризнанности Арцаха, чтобы жители Арцаха могли путешествовать и реализовывать свои права и в других странах. Эта практика применяется в отношении граждан практически всех непризнанных государств мира с учётом упущений в международном праве и международных отношениях в вопросе защиты прав человека>, - добавил он.

По словам Степаняна, решение о захоронении Самвела Торосяна и Ерванда Тадевосяна в военном мемориальном комплексе-пантеоне <Ераблур> было принято их родителями в рамках их прав. В этом ключе он отметил, что это не новый подход - в предыдущие годы многие погибшие граждане Республики Арцах также были захоронены в Ераблуре, учитывая общенациональное значение этого пантеона.

<Что касается ложных утверждений Азербайджана о якобы военной службе граждан (жителей) Армении в рядах Армии обороны Арцаха, то постоянные усилия Защитника прав человека по установлению фактов свидетельствуют о том, что с 2021 года в рядах армии обороны Арцаха военную службу осуществляют только граждане и жители Республики Арцах. Следовательно, мы обращаем внимание ответственных акторов международного сообщества на то, что азербайджанская сторона, поощряемая безнаказанностью за блокаду Арцаха и военные агрессии против него, ищет всё новые предлоги для совершения очередных преступных действий против народа Арцаха>, - подытожил Степанян.