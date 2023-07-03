Понедельник, 3 Июля 2023 10:22

АрмИнфо. Ответственность за сегодняшние проблемы Арцаха лежит только на одном человеке - неправильном переговорщике, не имеющем никакого опыта ни в политическом управлении, ни в международной дипломатии. Об этом заявил экс- госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

По его словам, переговорный процесс пошел по ложному пути из-за человека, который сегодня без легитимных оснований единолично решил по сути сдать Арцах.

<Разрушение базовых ценностей и армянской идентичности происходит через политику умиротворения агрессора и уступок, через молчаливое соглашательство. Проявление трусости и безволия неминуемо спровоцирует новую волну агрессии со стороны Азербайджана>, - резюмировал Варданян.