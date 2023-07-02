Воскресенье, 2 Июля 2023 11:07

АрмИнфо.Уже с 1-го июля в рамках пакета IDsalary от IDBank-а клиентам будет предоставлена возможность бесплатного обналичивания не только в банкоматах IDBank-а, но и банков системы АрКа.

По словам Асмик Гукасян, руководителя отдела по развитию продуктов IDBank-а, на основании многочисленных обращений клиентов было принято решение предоставить данную ​​возможность. «Для обеспечения комфорта наших клиентов мы решили предоставить возможность бесплатного обналичивания до 500.000 драмов во всех банкоматах системы АрКа по картам, выпущенным в рамках пакетов IDsalary. Иначе говоря, нашим клиентам больше не придется искать банкоматы IDBank-а, чтобы обналичить деньги без комиссии», — говорит Асмик Гукасян.

Из Банка сообщают, что ежемесячный лимит обналичивания в банкоматах IDBank-а по картам, предоставленным в рамках пакета IDsalary, по-прежнему составляет 1 млн драмов, а преимущества получения зарплаты через IDBank многочисленны: клиенты, пользующиеся данным пакетом, получают возможность:

Заказать карты Mastercard Standard или Visa Gold с выгодными условиями обслуживания,

Получить ипотеку на льготных условиях,

Получить льготную годовую номинальную процентную ставку по кредитам и кредитным линиям,

Иметь скидку 20% на аренду хранилищ Банка.

Чтобы присоединиться к зарплатному пакету IDsalary, Вам необходимо:

1. Заполните заявку через центр звонков или в отделении Банка,

2. Получите карту IDBank-а по Вашему выбору,

3. Предоставьте в бухгалтерию Вашей компании реквизиты карты и получайте зарплату в IDBank-е, пользуясь широкие возможности зарплатного пакета.