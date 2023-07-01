Суббота, 1 Июля 2023 14:46

АрмИнфо.Осенняя сессия Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ пройдет в Ереване. Как сообщает пресс-служба Национального Собрания Армении, данное решение было принято на заседании ПА ОБСЕ в Ванкувере.

Глава армянской делегации Саркис Ханданян отметил, что вызовы безопасности продолжают сотрясать регион ОБСЕ, и в этих условиях все большее значение приобретают межпарламентское сотрудничество и диалог. По его словам, проведение сессии в Ереване позволит обсудить вызовы безопасности на Южном Кавказе и их последствия.

Согласно источнику, ПА ОБСЕ объединяет более 320 депутатов из 57 стран-членов. Основная цель организации - способствовать межпарламентскому диалогу, продвигая цели по всеобъемлющей безопасности.