Суббота, 1 Июля 2023 14:13

АрмИнфо. Тела погибших в результате азербайджанской агрессии 28 июня военнослужащих Ерванда Тадевосяна и Самвела Торосяна при посредничестве Международного комитета Красного Креста были перевезены в Армению для их захоронения в военном пантеоне Ераблур. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян. При этом он подчеркнул, что захоронение пройдет в военном пантеоне в соответствии с пожеланиями родителей погибших воинов.

Защитник прав человека подчеркнул в этой связи, что Азербайджан продолжает ложно утверждать, что эти военнослужащие были представителями ВС Армении, готовя почву для новых атак.

Степанян заметил, что Офис Защитника прав человека Арцаха уже собрал необходимые факты и документы, которые вскоре будут обнародованы, что в очередной раз докажет ложность утверждений азербайджанской стороны.

Напомним, что 28 июня с 01:30 азербайджанские ВС с применением артиллерийских установок и БПЛА открыли огонь в направлении армянских позиций в Мартуни и в Мартакерте, в результате чего погибло 4 солдат