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АрмИнфо. Тела погибших в результате азербайджанской агрессии 28 июня военнослужащих Ерванда Тадевосяна и Самвела Торосяна при посредничестве Международного комитета Красного Креста были перевезены в Армению для их захоронения в военном пантеоне Ераблур. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян. При этом он подчеркнул, что захоронение пройдет в военном пантеоне в соответствии с пожеланиями родителей погибших воинов.
Защитник прав человека подчеркнул в этой связи, что Азербайджан продолжает ложно утверждать, что эти военнослужащие были представителями ВС Армении, готовя почву для новых атак.
Степанян заметил, что Офис Защитника прав человека Арцаха уже собрал необходимые факты и документы, которые вскоре будут обнародованы, что в очередной раз докажет ложность утверждений азербайджанской стороны.
Напомним, что 28 июня с 01:30 азербайджанские ВС с применением артиллерийских установок и БПЛА открыли огонь в направлении армянских позиций в Мартуни и в Мартакерте, в результате чего погибло 4 солдат
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Ереване
|Погибшие в результате очередной азербайджанской агрессии в Арцахе военнослужащие будут захоронены в военном пантеоне Ераблур
|Президент Арцаха провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасности
|Никол Пашинян: Лучшим проявлением развивающихся связей между Арменией и Канадой является предстоящее открытие Посольства Канады в Ереване
|Центр креативных технологий ТУМО откроется в ряде японских городов
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Генпрокурор Армении с коллегами из Евроюста, стран ЕС и Международной ассоциации прокуроров обсудила расширение сотрудничества
|Замглавы МИД Армении и глава Офиса по координации санкций Госдепа США обсудили армяно-американское экономическое взаимодействие
|Пашинян провел заседание Совбеза
|Франция, Германия, Португалия, Израиль и Великобритания представили свои программы в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Горнодобывающая компания не уплатила особо крупные налоги и сборы - СК
|Замглавы МИД Армении представил польской делегации процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Прокуратуры Армении и Италии расширят сотрудничество для повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Вице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном Кавказе
|Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысяч
|Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - Пашинян
|Позиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РА
|В Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцы
|Министр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в нем
|МИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления Пашиняна
|Премьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессы
|ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
|Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
|Осенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции
|Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
|Moody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капитала
|Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
|Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
|Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет
|Омбудсмен: у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
|С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
|Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
|Боб Менендес: США будут твердо поддерживать мир в регионе
|Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
|АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Депутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени
|Сердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> Аркадаг
|Азербайджан продолжает распространять дезинформацию - МО РА
|Советник президента США призвал Армению и Азербайджан избегать провокаций в целях укрепления доверия
|Инциденты в Нагорном Карабахе подчеркивают необходимость добиваться прочного и достойного мира - Госдеп
|АРАРАТБАНК с 28 июня приступает к выплате дивидендов акционерам
|Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД
|МИД РФ: для российской стороны очень важно, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был прочным и устойчивым
|Омбудсмен: до тех пор, пока Азербайджан не будет наказан, мирный процесс будет использоваться как прикрытие для политики этнических чисток в Арцахе
|Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство
|Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе
|МИД РФ: деэскалации ситуации в Карабахе способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора
|Омбудсмен Армении и представитель ICMP обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Арцахе
|Пашинян до конца 2019 года фактически не владел переговорным процессом. Он и сейчас им не владеет: Айк Мамиджанян прокомментировал заявления премьера
|АР Арцаха опровергает наличие 8 военнослужащих, якобы получивших ранение в результате азербайджанской провокации
|Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Мэрия Еревана удовлетворила заявку <Айакве> по сбору подписей во всех административных районах города
|Пашинян и Гарибашвили обсудили двустороннюю повестку дня
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 14 пациентов
|Парламентская группа дружбы Франция-Армения осудила нападение Азербайджана на Арцах
|Пашинян Поздравил Эрдогана с Курбан Байрамом
|Есть высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе - Пашинян
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