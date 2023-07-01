Суббота, 1 Июля 2023 13:52

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание для обсуждения мер, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации для решения проблем внутренней и внешней безопасности и жизнеобеспечения населения.

Как сообщает главное информуправление главы государства, участники совещания обменялись мнениями по ряду важных вопросов, предоставленных руководителями соответствующих государственных структур и мэром Степанакерта.

Согласно источнику, в совещании приняли участие председатель Национального собрания Артур Товмасян, госминистр Гурген Нерсисян и другие должностные лица.

Отметим, что уже 202 дня Арцах находится в блокаде со стороны Азербайджана.