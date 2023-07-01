Суббота, 1 Июля 2023 13:42

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Канады Джастину Трюдо по случаю Дня Канады.

В послании, Никол Пашинян отметил, что дружественные отношения между Арменией и Канадой всегда основывались на общих ценностях и взаимном уважении. <В последние годы они получили большее развитие в результате приверженности и усилий Канады по поддержке становящейся в Армении демократии>, - отметил глава правительства.

Лучшим проявлением развивающихся связей Пашинян назвал предстоящее открытие Посольства Канады в Ереване, что, по его словам, несомненно, станет новым импульсом для углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Премьер заметил, что сотрудничество между Арменией и Канадой эффективно развивается также на многосторонних площадках. <Канада, как сторонник укрепления международного права и правопорядка, также вносит свои усилия в укрепление стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Еще раз поздравляю Вас и дружественный народ Канады с национальным праздником и по случаю этого праздника желаю процветания и дальнейшего прогресса", - говорится в послании.