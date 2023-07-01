|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Ереване
|Погибшие в результате очередной азербайджанской агрессии в Арцахе военнослужащие будут захоронены в военном пантеоне Ераблур
|Президент Арцаха провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасности
|Никол Пашинян: Лучшим проявлением развивающихся связей между Арменией и Канадой является предстоящее открытие Посольства Канады в Ереване
|Центр креативных технологий ТУМО откроется в ряде японских городов
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Генпрокурор Армении с коллегами из Евроюста, стран ЕС и Международной ассоциации прокуроров обсудила расширение сотрудничества
|Замглавы МИД Армении и глава Офиса по координации санкций Госдепа США обсудили армяно-американское экономическое взаимодействие
|Пашинян провел заседание Совбеза
|Франция, Германия, Португалия, Израиль и Великобритания представили свои программы в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Горнодобывающая компания не уплатила особо крупные налоги и сборы - СК
|Замглавы МИД Армении представил польской делегации процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Прокуратуры Армении и Италии расширят сотрудничество для повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Вице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном Кавказе
|Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысяч
|Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - Пашинян
|Позиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РА
|В Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцы
|Министр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в нем
|МИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления Пашиняна
|Премьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессы
|ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
|Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
|Осенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции
|Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
|Moody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капитала
|Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
|Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
|Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет
|Омбудсмен: у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
|С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
|Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
|Боб Менендес: США будут твердо поддерживать мир в регионе
|Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
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|Азербайджан продолжает распространять дезинформацию - МО РА
|Советник президента США призвал Армению и Азербайджан избегать провокаций в целях укрепления доверия
|Инциденты в Нагорном Карабахе подчеркивают необходимость добиваться прочного и достойного мира - Госдеп
|АРАРАТБАНК с 28 июня приступает к выплате дивидендов акционерам
|Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД
|МИД РФ: для российской стороны очень важно, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был прочным и устойчивым
|Омбудсмен: до тех пор, пока Азербайджан не будет наказан, мирный процесс будет использоваться как прикрытие для политики этнических чисток в Арцахе
|Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство
|Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе
|МИД РФ: деэскалации ситуации в Карабахе способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора
|Омбудсмен Армении и представитель ICMP обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Арцахе
|Пашинян до конца 2019 года фактически не владел переговорным процессом. Он и сейчас им не владеет: Айк Мамиджанян прокомментировал заявления премьера
|АР Арцаха опровергает наличие 8 военнослужащих, якобы получивших ранение в результате азербайджанской провокации
|Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Мэрия Еревана удовлетворила заявку <Айакве> по сбору подписей во всех административных районах города
|Пашинян и Гарибашвили обсудили двустороннюю повестку дня
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 14 пациентов
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АрмИнфо. Центр креативных технологий ТУМО откроет центры и боксы в японских городах Маэбаси, Такасаки и Кусацу.
Соответствующий меморандум был подписан во рамках визита представителей Министерства цифровых технологий Японии и префектуры Гумма в центр креативных технологий TУMO в Ереване. <Уверен, что это приведет к укреплению японо-армянских отношений в области технологий>, - сказал вице-губернатор префектуры Гумма Кейичи Уруга.
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Ереване
|Погибшие в результате очередной азербайджанской агрессии в Арцахе военнослужащие будут захоронены в военном пантеоне Ераблур
|Президент Арцаха провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасности
|Никол Пашинян: Лучшим проявлением развивающихся связей между Арменией и Канадой является предстоящее открытие Посольства Канады в Ереване
|Центр креативных технологий ТУМО откроется в ряде японских городов
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Генпрокурор Армении с коллегами из Евроюста, стран ЕС и Международной ассоциации прокуроров обсудила расширение сотрудничества
|Замглавы МИД Армении и глава Офиса по координации санкций Госдепа США обсудили армяно-американское экономическое взаимодействие
|Пашинян провел заседание Совбеза
|Франция, Германия, Португалия, Израиль и Великобритания представили свои программы в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Горнодобывающая компания не уплатила особо крупные налоги и сборы - СК
|Замглавы МИД Армении представил польской делегации процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Прокуратуры Армении и Италии расширят сотрудничество для повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Вице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном Кавказе
|Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысяч
|Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - Пашинян
|Позиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РА
|В Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцы
|Министр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в нем
|МИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления Пашиняна
|Премьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессы
|ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
|Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
|Осенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции
|Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
|Moody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капитала
|Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
|Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
|Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет
|Омбудсмен: у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
|С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
|Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
|Боб Менендес: США будут твердо поддерживать мир в регионе
|Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
|АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Депутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени
|Сердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> Аркадаг
|Азербайджан продолжает распространять дезинформацию - МО РА
|Советник президента США призвал Армению и Азербайджан избегать провокаций в целях укрепления доверия
|Инциденты в Нагорном Карабахе подчеркивают необходимость добиваться прочного и достойного мира - Госдеп
|АРАРАТБАНК с 28 июня приступает к выплате дивидендов акционерам
|Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД
|МИД РФ: для российской стороны очень важно, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был прочным и устойчивым
|Омбудсмен: до тех пор, пока Азербайджан не будет наказан, мирный процесс будет использоваться как прикрытие для политики этнических чисток в Арцахе
|Бывший начальник ГШ: вооруженные силы ведут боевые действия, а войну ведет государство
|Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе
|МИД РФ: деэскалации ситуации в Карабахе способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора
|Омбудсмен Армении и представитель ICMP обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Арцахе
|Пашинян до конца 2019 года фактически не владел переговорным процессом. Он и сейчас им не владеет: Айк Мамиджанян прокомментировал заявления премьера
|АР Арцаха опровергает наличие 8 военнослужащих, якобы получивших ранение в результате азербайджанской провокации
|Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Мэрия Еревана удовлетворила заявку <Айакве> по сбору подписей во всех административных районах города
|Пашинян и Гарибашвили обсудили двустороннюю повестку дня
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 14 пациентов
|Парламентская группа дружбы Франция-Армения осудила нападение Азербайджана на Арцах
|Пашинян Поздравил Эрдогана с Курбан Байрамом
|Есть высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе - Пашинян
|Читать больше
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