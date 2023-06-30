Пятница, 30 Июня 2023 20:45

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и генеральный директор по экономике, науке и технологиям министерства иностранных дел, стран сотрудничества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кумар Айер 30 июня в Ереване обсудили обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня.

В частности, как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники высоко оценили сложившийся между двумя странами конструктивный диалог и дальнейшее развитие отношений в областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность принятия практических мер для начала анонсированного в мае стратегического диалога между Ереваном и Лондоном. Коснувшись необходимости активизации экономических связей, они выразили готовность предпринять активные шаги по их расширению.

Собеседники коснулись также сотрудничества в рамках международных организаций. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул важность постоянной поддержки Соединенным Королевством демократических реформ в Армении.

Паруйр Ованнисян представил собеседнику ситуацию с безопасностью в регионе и усилия РА по установлению мира.