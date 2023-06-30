Пятница, 30 Июня 2023 20:22

АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян 30 июня приняла вице-президента Агентства уголовного правосудия Европейского Союза (Евроюст) Боштьяна Шкрлеца, генпрокурора Эстонии Андреса Пармаса, генпрокурора Литвы Ниду Грунскене, заместителя генерального государственного прокурора Хорватии Эмилио Калабрича, а также вице-президента Международной ассоциации прокуроров Георгиа Гогадзе, прибывших в Армению для участия в мероприятии, посвященном 105-летию Генпрокуратуры Республики Армения и конференции, организованной совместно с Офисом Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба генрпокуратуры РА, на встрече с представителем Евроюста Вардапетян подчеркнула, что Армения всегда придавала большое значение установлению и развитию отношений с различными международными структурами в период становления своей государственности. <С марта 2021 года Армении предоставлена возможность рассмотрения вопроса о присоединении к Евроюсту. Учитывая тот факт, что одной из основных целей Агентства является оказание систематической и эффективной поддержки правоохранительным органам стран-членов Евроюста в борьбе с терроризмом и серьезными транснациональными преступлениями, Армения с 2022 года начала переговоры с ЕС вокруг проекта соглашения о судебном сотрудничестве по уголовным делам между Евроюстом и Арменией>, - заявила Вардапетян.

На встрече с генпрокурором Эстонии Андресом Пармасом Вардапетян, принимая во внимание богатый опыт профессиональной деятельности Пармаса и его опыт работы главным редактором периодического издания судебной власти Эстонии, предложила включить эстонского коллегу в состав редколлегии научно-практического журнала <Законность> Генпрокуратуры РА. Она высказала уверенность в том, что профессиональный вклад эстонского коллеги также поспособствует развитию сотрудничества в этом направлении и формированию инновационных подходов к актуальным вопросам юриспруденции.

В ходе встречи Вардапетян и Грунскине подписали меморандум о о взаимопонимании, целью которого является расширение сотрудничества между прокуратурами Армении и Литвы в сфере уголовного правосудия, направленного на обеспечение защиты прав и свобод человека и укрепление верховенства закона. Меморандумом предусмотрены обмен опытом, взаимные визиты и организация совместных конференций.

На встрече с делегацией во главе с заместителем генерального государственного прокурора Хорватии Эмилио Калабричем Анна Вардапетян отметила, что заключены соглашения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях. <Правовая сфера не является исключением>, - сказала она.

Генпрокурор Армении поблагодарила вице-президента Международной ассоциации прокуроров за принятие приглашения и подчеркнула роль и миссию Ассоциации в плане совместных усилий по решению существующих проблем в борьбе с преступностью.