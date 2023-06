Пятница, 30 Июня 2023 17:16

АрмИнфо. Ереванский международный кинофестиваль <Золотой абрикос> продолжает тесное сотрудничество с посольствами иностранных государств и международными организациями в Армении.

Как сообщает пресс-служба организаторов Фестиваля, представители дипведомств анонсировали программы и визит в Армению международных деятелей киноискусства.

В частности, в рамках сотрудничестве с Посольством Франции в Армении и Французским университетом Армении армянскому зрителю представится возможность насладиться настоящим фейерверком французского кино.

В рамках французской программы будут представлены картины братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов: <Розетта>, <Дитя>, <Неизвестная>, <Мальчик с велосипедом>, <Два дня, одна ночь>; обладателя <Золотого медведя> Берлинского кинофестиваля французского режиссера Николя Филибера "На Адаманте", обладательницы <Пальмовой ветви> Каннского кинофестиваля Жастин Трие <Анатомия падения>, Сильвы Хнканосян <Вдали от Мичигана>.

В сотрудничестве с Посольством в Армению приедут кинорежиссеры братья Дарденн, Клэр Симон и Крис Пелирен.

В сотрудничестве с немецким центром Гёте будет реализована программа <Произведено в Германии>, в рамках которой в Ереване покажу фильмы <Красное небо> Кристиана Петцольда, <Прекрасные дни> Вима Вендерса, <Пейзаж> Даниэля Кёттера, <Бесконечные границы> Аббаса Амини, <Записки о перемещении> Халеда Жаррара. Ожидается визит режиссеров Даниэля Кёттера, Бернд Бюдера и Кармен Грей.

Совместно с Посольством Израиля в рамках программы <Фокус. Израиль> будут представлены фильмы Михаля Винника <Валерия выходит замуж>, Орита Фокса Ротема <Кинотеатр Сабайя>, Маайи Рип <Другая вдова>, Томера Хеймана <Это не я>. При этом было отмечено , что в рамках <Золотого абрикоса> в Армению приедут режиссеры Томас Хейман и Михаль Винник. В сотрудничестве фонда Галуста Гюльбенкяна и <Союза дружбы Армения - Португалия> будет представлена программа <Фокус. Португалия> в рамках которой армянский зритель посмотрит следующие кинокартины: <Дерево> Андре Жиля Маты, <Агнец Божий> Давила Пинейру Висента , <Изгнание> Марии Клары Эскобар.

Отдельной программой представят фильмы лауреата фестиваля Локарно португальского режиссера Петро Кошты. В Армению приедет режиссер Андре Жиль Мата.

Ретроспектива фильмов Джереми Томаса будет показана в рамках сотрудничества Посольства Великобритании в Армении с армянским офисом Британского совета. В качестве гостя из Великобритании в Армению приедет режиссер Дэвид Келли.

Посольство Королевства Нидерландов в Армении, как и в предыдущие годы, в этом году поддержит выпуск фестивального ежедневника.

Представительство Европейского Союза в Армении профинансирует 50 кинопоказов. Отметим, что в этом году международный кинофестиваль <Золотой абрикос> отметит свое 20- летие. В порядке исключения, из-за юбилейной даты, команда фестиваля выбрала слоган - "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). Праздник кино в этом году пройдет с 9 по 16 июля. Основные площадки фестиваля - кинотеатр <Москва> и Дом кино, традиционные рандеву пройдут в AGBU. Открытие состоится в СКК им. К. Демирчяна.