Пятница, 30 Июня 2023 17:15

АрмИнфо. Горнодобывающая компания перечислила в госбюджет недоначисленные налоги в размере 824.687.331 драмов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

В частности, следствием установлено, что в результате деятельности горнодобывающей организации в период с 2014 по 2020 годы были занижены налоговые базы роялти, налога на прибыль, экологического налога, которые относятся к выплатам за природопользование. В результате, в государственный бюджет не уплачены особо крупные налоги и сборы.

В рамках ряда процессуальных и доказательных действий, проведенных в ходе предварительного следствия, а также в рамках комплексной налоговой проверки и повторной проверки, проведенной сотрудниками Комитета государственных доходов, компания добровольно представила проверенные отчеты, в результате чего были произведены дорасчеты по налогам и сборам, наряду со штрафами в государственный бюджет было уплачено 824.687.331 драмов РА.

Расследование продолжается.