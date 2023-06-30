Пятница, 30 Июня 2023 16:12

АрмИнфо. Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял делегацию правительства Польши, прибывшую в Армению для участия в 7 заседании армяно-польской межправительственной комиссии, во главе с замминистра иностранных дел Польши Войцехом Гервелем.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили вопросы повестки двусторонних отношений, возможности расширения сотрудничества в различных сферах, а также шаги, направленные на стимулирование торгово-экономических отношений.

Паруйр Ованнисян представил гостям ситуацию с безопасностью в регионе и усилия Армении по установлению мира. В частности, собеседники обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы, связанные с правами и безопасностью народа Нагорного Карабаха.

Была подчеркнута необходимость деблокады Лачинского коридора, а также исключения агрессивной риторики и угрозы применения силы со стороны Азербайджана.

Согласно источнику, стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с партнерством Армении и ЕС. Была подчеркнута важность развития армяно-польского сотрудничества, в том числе в международных организациях.