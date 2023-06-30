Пятница, 30 Июня 2023 16:10

АрмИнфо. Генеральный прокурор Республики Армения Анна Вардапетян сегодня приняла делегацию во главе с генеральным прокурором Верховного кассационного суда Итальянской Республики Луиджи Сальвато, прибывшего в Армению для участия в мероприятии, посвященном 105-летию образования прокуратура РА и конференция, организованной совместно с Офисом Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, Анна Вардапетян подчеркнула, что Армения всегда придавала большое значение углублению сотрудничества с Италией, основанных на многолетней дружбе двух народов.

В ходе встречи Генеральный прокурор РА и Главный прокурор Верховного кассационного суда Итальянской Республики подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является расширение сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства между прокуратурами двух стран, направленное на обеспечение защиты прав и свобод человека и укрепление законности

Анна Вардапетян выразила надежду, что обмен опытом, взаимные визиты и организация совместных конференций, предусмотренные Меморандумом, будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между прокуратурами двух стран и повышению эффективности борьбы с транснациональной преступностью на благо армянского и итальянского народов.