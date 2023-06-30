Пятница, 30 Июня 2023 15:15

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 29 июня принял участие в мероприятии, организованном по случаю Дня независимости США.

Как передает пресс-служба правительства РА, в своем выступлении вице-премьер отметил, что День независимости США напоминает о пути, который прошли Соединенные Штаты, и об огромном прогрессе, достигнутом страной в отстаивании принципов свободы и справедливости. <Наши народы, хотя и далеки друг от друга географически, но нас объединяют общие ценности: приверженность демократии, свободе и правам человека. Эти принципы, закрепленные в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки, также близки сердцу армянского народа, который на протяжении всей своей истории боролся за продвижение этих принципов>, - сказал Мгер Григорян.

Вице-премьер-министр также подчеркнул роль американской армянской общины, которая благодаря упорному труду и самоотверженности внесла значительный вклад в устойчивое развитие американского общества.

Мгер Григорян отметил, что между двумя странами установилось прочное партнерство, которое за последние годы постоянно расширялось и укреплялось, достигнув уровня стратегического диалога. Вице-премьер подчеркнул, что партнерство РА-США основано на общем видении основополагающих принципов взаимного уважения, справедливости, мира и человеческого достоинства. Он коснулся также вопроса углубления торгово- экономических отношений с США и отметил, что в этом отношении имеются значительные возможности и потенциал для сотрудничества, в частности, в сферах высоких технологий, финансово­банковской деятельности и энергетики.

Вице-премьер-министр поблагодарил США за поддержку в развитии демократических институтов в Армении, укреплении верховенства закона, содействии прозрачности и борьбе с коррупцией. Он отметил, что сегодня армянский народ сталкивается со значительными вызовами внешней безопасности. <И в этой связи мы очень ценим участие и усилия США в направлении установления прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, урегулирования армяно-азербайджанских отношений, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха", - завершая свое выступление, отметил вице-премьер РА.