Пятница, 30 Июня 2023 12:21

АрмИнфо. Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии наркотические вещества. Об этом говорится в сообщении Комитета государственных доходов РА.

Согласно источнику, в КГД поступила оперативная информация о том, что один из пассажиров, прибывающих в Республику Армения из Федеративной Республики Бразилия рейсом Сан- Паулу-Париж-Ереван, возможно, перевозит кокаин. Гражданин Бразилии Л.П., прибывший в Армению, в международном аэропорту <Звартноц> был подвергнут личному таможенному досмотру. Заподозрив, что гражданин может скрывать в своем организме наркотики, он прошел досмотр на детекторе. В результате в его теле были обнаружены инородные тела, и для их удаления сотрудники КГД доставили гражданина Бразилии из аэропорта в медицинский центр.

В результате компьютерного сканирования, проведенного в медицинском центре, было установлено, что в его толстой кишке имеются шарообразные инородные тела, которые были удалены из его организма в результате различных медицинских вмешательств. Было обнаружено 120 капсул овальной формы, похожих на <кокаин>, общий вес которых составил 1216 граммов. Рыночная стоимость обнаруженного препарата превысила $300 тысяч.

В связи с этим сотрудники КГД подготовили протокол по делу о контрабанде по признакам статьи 399 Уголовного РА и вместе с обнаруженными наркотическими массами передали в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело. Гражданин Бразилии задержан, после чего арестован.