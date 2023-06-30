Пятница, 30 Июня 2023 11:28

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Румынии Иону-Марселу Чолаку в связи с его избранием на пост премьер-министра.

Как сообщает пресс-служба премьера, в поздравлении говорится: <От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю вас с избранием на пост премьер- министра Румынии, желаю вам неиссякаемой энергии и дальнейших достижений.

Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией как на двусторонней, так и на многосторонней площадках, особенно в рамках ЕС и в сфере коммуникаций.

Выражаю готовность работать с вами для дальнейшего расширения и углубления сотрудничества между нашими двумя дружественными странами.

Уверен, что период Вашего пребывания в должности будет отмечен развитием межгосударственных отношений и многоотраслевого сотрудничества, основанного на общих ценностях, культурной близости и прочной исторической дружбе между нашими двумя странами, одним из важных факторов, способствующих чему, является армянская община Румынии>.