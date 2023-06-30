Пятница, 30 Июня 2023 10:19

АрмИнфо. С 27 по 29 июня министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Согласно сообщению пресс-службы МИД РА, в Вашингтоне они встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили прогресс по проекту двустороннего соглашения <О мире и установлении межгосударственных отношений>. Они достигли договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту Соглашения, в то же время зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей работы.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном и отметили свою приверженность продолжению переговоров.