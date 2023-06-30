Пятница, 30 Июня 2023 10:18

АрмИнфо. Через несколько недель состоится очередная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Европейского Совета Шарля Мишеля. Об этом в Вашингтоне в ходе встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит пресс-служба Госдепа.

<Мы с нетерпением ожидаем продолжения этого процесса, импульс которому мы помогли придать благодаря этим встречам, посредством согласования различных отдельных пунктов с целью достижения общего и окончательного соглашения в ближайшие недели и месяцы. Я думаю, у всех есть четкое понимание того, что чем ближе мы подходим, тем ближе вы подходите к достижению договоренности. В некоторых случаях это сложно, потому что самые сложные вопросы оставляются на конец. Но я очень ценю тот дух искренности, открытости, прямоты, который проявил здесь каждый. Таков путь, в конечном счете, к пониманию и, наконец, к согласию>, - отметил Блинкен, выразив признательность обоим министрам за тяжелую работу, проделанную за три дня.