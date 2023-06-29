Четверг, 29 Июня 2023 21:10

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанные на сегодняшнем заседании правительства.

Напомним, что 28 июня с 01:30 азербайджанские ВС с применением артиллерийских установок и БПЛА открыли огонь в направлении армянских позиций в Мартуни и в Мартакерте, у армянской стороны 4 погибших. Сегодня на заседании кабмина премьер Пашинян заявил, что данная провокация Баку нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира между РА и АР и решение вопросов об обеспечении прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. <Азербайджан долгое время готовил вчерашнюю провокацию в Нагорном Карабахе, осуществляя информационные вбросы о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Армии обороны. Выдумки азербайджанских медиа последовательно выявлялись со стороны властей Нагорного Карабаха, в результате чего стало очевидным, что Азербайджан ведет последовательную политику обострения ситуации и изгнания армян>, - указал премьер. В данных условиях, как считает Пашинян, очевидна цель Азербайджана - обострить ситуацию и изгнать армян из НК.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, ведомство категорически отвергает высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Более того, в очередной раз официальный Баку, в свойственной ей манере, обвиняет Ереван в провокации. <Ранение 27 июня азербайджанского военнослужащего в результате провокации армянских вооруженных сил, которые, вопреки взятым Арменией на себя обязательствам, еще не полностью выведены с территории Азербайджана, является преднамеренным обострением ситуации в регионе, а также попыткой помешать переговорам между министрами иностранных дел в США. Абсурдно выдавать предпринятые азербайджанской стороной против армянских вооруженных формирований ответные меры за <этническую чистку>, отметили в Баку, передает Тренд.

Азербайджанский МИД называет также <фальшивой пропагандой> заявления о том, что в регионе напряженная гуманитарная ситуация.

<Армянская сторона должна воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе>, - подчеркивается в сообщении МИД АР.

Напомним, что официальный Ереван неоднократно заявлял, что утверждения о присутствии в Нагорном Карабахе подразделений ВС Армении не соответствуют действительности. В Нагорном Карабахе никаких войск Армении нет. Там есть только Армия обороны Нагорного Карабаха, в которой есть нужда, потому что живущие там люди сталкиваются с вызовами безопасности.