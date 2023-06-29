Четверг, 29 Июня 2023 19:09

АрмИнфо. Специальный координатор Офиса по координации санкций Госдепартамента США, посол Джеймс О'Брайен в ходе визита в Армению 29-30 июня встретится с высокопоставленными лицами Армении, в том числе с премьер-министром. Как сообщает пресс-служба Посольства США в Армении, с премьер-министром он обсудит вопросы сотрудничества в рамках санкций США и выразит признательность Армении за приверженность их обеспечению. Он также посетит Мемориал Геноцида армян.

В последние недели американский чиновник заявлял, что отдельные виды продукции европейских компаний, такие как микросхемы, электроника, окольными путями попадают в Россию, где используются для военного производства.

Ранее О'Брайен посетил Тбилиси. <Наша задача - помешать российским военным получать то оснащение, которое они используют для убийства людей в рамках своего незаконного вторжения в Украину>, - заявил посол Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси.