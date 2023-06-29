Четверг, 29 Июня 2023 17:44

АрмИнфо. Осенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. Об этом нам своей странице в Facebook сообщила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Согласно ее записи, с главой Минкультуры Франции были обсуждены ряд вопросов. В частности, речь шла об организации в Лувре выставки урартского наследия, предстоящие выставки произведений Мартироса Сарьяна и Минаса Аветисяна. Кроме того, достигнута договоренность о совместном кинопроизводстве, гастролях Оперного театра, также обсуждены мероприятия, посвященные 100-летию Шарля Азнавура. Министры договорились также об обмене художниками двух стран.