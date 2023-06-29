Четверг, 29 Июня 2023 17:40

АрмИнфо. Рейтинговое агентство Moody's повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Америабанка с b1 до ba3 и подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов банка на уровне Ba3. Рейтинговое агентство также улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам банковских депозитов с "Негативного" на "Стабильный". Об этом отмечается в сообщении Америабанка, где указано, что улучшение прогноза отражает видение перспектив агентством Moody's сохранения банком в течение последующих 12-18 месяцев высоких показателей.

Повышение базовой оценки кредитоспособности Америабанка отражает устойчивость качества активов банка в условиях пандемии, в совокупности со значительным улучшением показателей достаточности капитала и прибыльности за последние два года. Вслед за улучшением базовой оценки кредитоспособности банка были также повышены долгосрочный рейтинг риска контрагента в местной и иностранной валюте (CRR) с Ba3 до Ba2 и долгосрочная оценка риска контрагента (CR) с Ba3 до Ba2. Пересмотру прогноза по рейтингу Америабанка предшествовало изменение прогноза по суверенному рейтингу Армении с <негативного> на <стабильный>.

Рейтинговое агентство подчеркнуло, что Америабанк продолжает демонстрировать высокие показатели, о чем свидетельствует очень высокая рентабельность материальных активов, которая составила 3,6% в 2022г и 3,5% годовых в I кв. 2023г. Наряду с этим, банк зафиксировал высокую прибыль до отчислений в резервы, более низкую стоимость кредитов и высокую эффективность затрат. Так, соотношение затрат к доходам в I кв. 2023г составило 45%.

Согласно агентству Moody's, после пандемии Америабанк в 2021-2022гг также существенно улучшил качество активов. Доля проблемных кредитов к концу I квартала 2023г снизилась до 2,5% с 4,2% на конец 2020г. По итогам I кв. 2023г уровень покрытия проблемных кредитов резервами остается высоким - 80%.

Moody's также обратил внимание на существенный рост буфера капитала Америабанка за последние годы на фоне высокой рентабельности и умеренного роста кредитного портфеля.

Отметим, что Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении с объемом активов свыше 1 триллиона драмов и играет важную роль в экономике страны. В ходе цифровой трансформации банк запустил ряд инновационных решений и платформ, выходящих за рамки исключительно банковских потребностей его разнообразной клиентской базы, тем самым создавая динамично развивающуюся среду финансовых технологий. Америабанк первым в Армении создал экосистемы как для бизнеса, так и для физических лиц, работающие по принципу "одного окна" с доступом к целому ряду банковских и небанковских услуг, среди которых - Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am. Банк, являясь клиентоориентированным, стремится стать надежной и безопасной средой для финансовых технологий, предлагающей комплексные решения для улучшения качества жизни.