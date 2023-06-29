Четверг, 29 Июня 2023 17:08

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы улиц Давташена 4, 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилого дома 50 на улице Андраника в кв. “А-1” Ю/З района и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 62, 68, 69, 70, 71 в кв. “Брюсов”, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. “Саят-Нова”, жилые дома 16, 17, 28 в кв. “Чаренц”, школа N177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 42, 42/1, 44 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 5-16 на улице Царава Ахбюра, частные дома 19-74 на 2-ой улице Саркавага, частные дома 9/10, 9/11 на Тбилисском шоссе; жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома 1-78 на 2-ом переулке улицы С. Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Харберд и Айнтап;

10:30-12:30 частично село Ерасх и село Армаш;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Котайкской области:

11 ։ 30-14 ։ 00 5, 6, 7, 8 микрорайоны, автостанция мэрии, узел связи, “РосТелеком” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10 ։ 00-11:00 частично население Неркин Геташена, население Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 30-14 ։ 00 село Зовабер полностью, тепличные хозяйства ‘Грин Фармер”, “Ананух”, станция компании “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

13:00-17:00 улицы 3, 5 в кв. “Ани”, поликлиника им. “Красный Крест”, гос. университет Ширака, детский сад “Дзюник” и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Лорийской области:

10 ։ 00-14:00 кварталы ‘Баграмян”, “Санаин каяран” и улица Марти 8 в городе Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 7, 8, 9, 11, 12, 13 на улице Назарбекяна, улица Церенца и адрес: улица Шаумяна 2, подъезды 1, 2, 3 жилого дома 51 на улице Маиси 9, жилой дом 26 на улице Арагаца, частные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 5, 7 на улице Ашхабада, 1, 3, 5 на улице Душанбе, 8, 10, 12, 13, 15 на улице Ташкента, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10 на переулке Бабаджаняна, ясли-детский сад N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 32/2, 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан, колледж N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 27-60 на 9-ой улице; 1-53 на 20-ой улице; 1-13 на 26-ой улице; 1-57, 61-87 на 32-ой улице; 32-60 на 40-ой улице; 54-68 на 42-ой улице в Нор Ареше;

11:00-17:00 жилые дома 74, 72/3 на улице Заряна, жилой дом 54 на пр. Комитаса, частные дома 74/2 на улице Заряна, 1-51 на 13-ой улице Канакера, 129/4, 129/5 на улице Саркавага;

в Араратской области:

11:30-13:30 астично село Мхчян;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Антарамут и Ваагни;

в Сюникской области:

09:20-11:30 частично село Дзагикаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180