Четверг, 29 Июня 2023 16:58

АрмИнфо. 28 июня состоялось очередное заседание Комитета министров Совета Европы, на котором делегация Армении подняла вопрос о незаконном блокировании Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом сообщает представительство РА в СЕ.

Постоянный представитель Армении в Совете Европы, посол Арман Хачатрян представил грубые нарушения режима прекращения огня и провокационные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которых погибли четверо военнослужащих. Он подчеркнул, что продолжающееся блокирование Лачинского коридора, установка железобетонных заграждений в коридоре, перебои с газо- и электроснабжением, запугивание гражданского населения Нагорного Карабаха посредством разжигания ненависти и угроз являются доказательством того, что Азербайджан последовательно пытается провести этническую чистку в Нагорном Карабахе. Посол представил Комитету министров резолюцию ПАСЕ <Обеспечение свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор>, принятую 22 июня, в которой Ассамблея предупреждает, что нынешняя ситуация нестабильна и может привести к оттоку армянского населения Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что Ассамблея призывает к безотлагательному решению вопросов прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха посредством диалога Баку- Степанакерт, а к Ассамблее содержится призыв как можно скорее организовать миссию СЕ по установлению фактов.

Постоянный представитель отметил, что Ассамблея обращает внимание Комитета министров на гуманитарный и правозащитный кризис, связанный с армянами, проживающими в Нагорном Карабахе, созданный в результате односторонних действий Азербайджана. Армянская сторона призвала Комитет министров предпринять конкретные шаги для решения вопросов, поднятых в ПАСЕ, и отреагировать на этот преднамеренный кризис с правами человека в Нагорном Карабахе.

На заседании также состоялся обмен мнениями с председателем ПАСЕ Тини Кокс и уполномоченным по правам человека Дуней Миятович. Армянская делегация подчеркнула важность участия ПАСЕ и Уполномоченного по правам человека в решении правозащитного и гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора.