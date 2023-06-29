Четверг, 29 Июня 2023 16:41

АрмИнфо. Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз рейтинга Ардшинбанка изменив его с «негативного» на «стабильный». Агентство также повысило рейтинг Базового уровня оценки кредитоспособности (Baseline Credit Assessment) банка с b1 до ba3.

Повышение рейтинга с b1 на ba3 связано со стабильным качеством активов Ардшинбанка, которое держалось на протяжении всей пандемии коронавируса, а также значительным улучшением достаточности капитала и прибыльности за последние два года.

Согласно рейтингу Moody's, об успешной деятельности Ардшинбанка свидетельствуют его высокая рентабельность, рост числа клиентов и впечатляющие финансовые результаты. Примечательно, что за последние годы Ардшинбанк значительно укрепил свой уровень капитализации. Повышение рейтингов Moody's подчеркивает сильное финансовое положение Ардшинбанка и взвешенную практику управления рисками.

Ардшинбанк – единственная компания в Армении, которой присвоены рейтинги от большой тройки рейтинговых агентств (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch). Банку присвоены рейтинги на уровне рейтингов Республики Армения, что является наилучшим показателем для любой частной организации.

