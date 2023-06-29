Четверг, 29 Июня 2023 16:29

АрмИнфо. Гражданская миссия наблюдателей Европейского Союза осуществляет ежедневное патрулирование границы Армении, включая вход в Лачинский коридор. Об этом говорится в сообщении миссии в ее микроблоге в Twitter.

Согласно сообщению, данные мониторинга о новых военных событиях и событиях в сфере безопасности доводятся до сведения Брюсселя. Таким образом, подчеркивается в сообщении, беспристрастные доклады миссии напрямую способствуют мирному процессу на Южном Кавказе под эгидой Европейского Союза.

Гражданская миссия Европейского Союза начала свою деятельность в Армении 20 февраля этого года. Как ранее отмечал глава миссии Маркус Риттер, ее основная задача - это, прежде всего, осуществление патрулирования вдоль международной границы с Азербайджаном и вдоль линии противостояния и составление об этом отчетов. Каждый день высылаются патрули, чтобы показать флаг и разрядить обстановку. <Вторая задача связана с патрулированием гуманитарной безопасности - регулярно посещаются деревни, пострадавшие от конфликта, чтобы придать людям чувство безопасности, чтобы люди, живущие там, могли видеть, что международное сообщество заботится о них. И наша третья задача, которая является более среднесрочной задачей, заключается в том, чтобы принять определенные меры в направлении укрепления доверия с азербайджанской стороной. Но на данный момент это очень сложно. Поэтому мы должны найти способы остановить это. Но на данный момент наша основная задача - патрулирование>, - отмечал Маркус Риттер.