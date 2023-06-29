Четверг, 29 Июня 2023 16:28

АрмИнфо. Общественное движение "Фронт безопасности и развития Арцаха" проводит встречи в Степанакерте, представляя идеологию и цели Движения. С 15 июня вследствие полной блокады Арцаха со стороны Азербайджана ситуация еще более усложнилась. Особенно остро стоит проблема топлива, потому представители Исполнительного комитета Движения за этот период проводят встречи только в Степанакерте с различными группами общественности. Об этом говорится в сообщении движения.

Накануне, на встрече в выселенными из Шуши представители Исполнительного комитета Движения отметили, что Движение открыто для всех, кто не видит Арцах в составе Азербайджана. Отметив, что Азербайджан пытается затянуть кольцо вокруг Арцаха и любой ценой достичь этнической чистки Арцаха, представители Движения в то же время заметили, что Азербайджан к этому стремился всегда, а арцахцам удавалось сопротивляться, противопоставляя этому присущий им дух борьбы, волю жить на Родине и способность не отступать перед трудностями.

"Без идеи невозможно преодолеть трудности. Если есть дух, есть воля, есть идея, то всё можно преодолеть. Без уточнения идеи человек не может понять, куда он движется. Но важна также вера и доверие друг к другу. Если мы друг другу не верим, даже самая лучшая цель не может обеспечить успеха. И конечно, к идее и вере должно добавиться действие. Мы, как движение, должны сказать миру: мы не согласны, чтобы Арцах был в составе Азербайджана. Мы должны это сказать, и наш голос должен звучать чётко и громко, мы должны быть едины и последовательны, потому что сейчас мир нас не слышит", - сказал координатор движения Рубен Варданян.

"Цель движения состоит в том, чтобы люди объединились не вокруг человека, а вокруг идеи. Мы хотим удержать свою страну. Мы уже давно говорили общественности, что КПП для нас - красная линия. Нельзя немного переступить за красную линию и потом пройти- проехать, потому что если мы что-либо обещаем, должны держать своё слово. Если мы принимаем решение, его нужно выполнять. Наш принцип таков", - добавил член Исполнительного комитета движения Гарик Абрамян.

Отмечено, что для движения никоим образом не приемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях. Переговоры с Азербайджаном должны проходить при международном посредничестве и в рамках международных механизмов. Представители Исполнительного комитета подчеркнули важность и нерушимость принятых и властями Арцаха, и общественностью шести красных линий: обеспечение сухопутной связи с Арменией без препятствий и ограничений, сохранение религии и культуры, армянских паспортов и валюты, собственного контроля над инфраструктурами. Отмечено, что движение ведёт свою деятельность не только в Арцахе, но работает также в направлении создания структур в Армении и в Диаспоре, поскольку Арцах может достигнуть успеха только вместе с Арменией и с Армянским миром.