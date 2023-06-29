Четверг, 29 Июня 2023 15:27

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян обратилась к своему азербайджанскому коллеге Сабине Алиевой с призывов установить прямую связь для решения гуманитарных вопросов, и проблем, связанных с защитой прав человека. Об этом армянский Омбудсмен сообщила журналистам 29 июня.

По ее словам, реакции из Баку пока нет. <В своем официальном письме я подчеркнула, что структуры, занимающиеся защитой прав человека - не политические, они не занимаются территориальными вопросами, независимы и сконцентрированы на защите прав человека", - сказала Манасян, добавив, что, несмотря на отсутствие ответа из Баку, она продолжит поиски путей для решения вопроса.

Омбудсмен выразила обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе как с гуманитарной точки зрения, так и в плане защиты прав человека, указав на осуществляемую Баку армянофобскую политику. По ее словам, это вопрос должен решаться в комплексе.