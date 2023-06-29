Четверг, 29 Июня 2023 15:12

АрмИнфо. Арестованного экс-министра образования, науки, культуры и спорта Армена Ашотяна навестили представители офиса Защитника прав человека. Об этом 29 июня журналистам заявила Омбудсмен Армении Анаит Манасян. Она добавила, что сама не смогла навестить Ашотяна, поскольку находилась в Вене.

Защитник прав человека отметила, что у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него. Все его заявления задокументированы и направлены в полномочные структуры. После получения ответа офис Омбудсмена определиться со своими дальнейшими шагами в данном направлении.

Манасян добавила, что очень важно знать озабоченности гражданина, но не менее важно понять позицию другой стороны, в данном случае, государственного органа. <По этой причине необходимо получить ответы от госорганов, сопоставить их с данными, полученными от Ашотяна, и лишь после этого можно будет сделать соответствующие выводы>, - сказала Манасян.

Она отметила, что в республике расследуется несколько уголовных дел, по которым проходят политические деятели, считаю себя политическими заключенными. Но это, по словам Манасяна, еще не означает, что они являются политзаключенными. <По делу Ашотяна мы должны быть очень внимательны, поскольку государство и полномочные органы должны обеспечить равенство для каждого из лиц, считающих себя политзаключенными>, - подчеркнула Манасян.

Коснулась она и темы, касающейся действий некоторых сотрудников правоохранительных органов, в том числе, в отношении адвокатов, которые подверглись насилию в полицейских участках. Манасян заверила, что лично занимается этим вопросом. "Важно провести переподготовку кадров в правоохранительной системе. В большинстве случаев ее сотрудники не владеют теми знаниями и навыками, которые позволят им надлежащим образом управлять кризисными ситуациями, понимать, когда применение силы соразмерно, а когда - нет", - сказала Манасян.

По ее словам, этот факт не может не вызывать беспокойства, на него нельзя закрывать глаза и утверждать, что нет проблем. "Наши служащие должны получить необходимые знания о применении механизмов реагирования в разных ситуациях", - сказала Манасян.

Отметим, что оппозиционный политик, заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян 16 июня был арестован на два месяца. Ему инкриминируются злоупотребления, совершенные в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Расследование ведет Главное управление по особо важным делам СК РА. Сам Ашотян не признает себя виновным и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.