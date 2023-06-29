Четверг, 29 Июня 2023 13:35

АрмИнфо. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Конверс Банка с b2 до b1 и подтвердило рейтинг по долгосрочным депозитам банка на уровне B1 с улучшением прогноза на "Стабильный". Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка, в котором указано, что Moody's обуславливает улучшение прогноза перспективой сохранения банком стабильности своих фундаментальных показателей в течение следующих 12-18 месяцев.

В отчете Moody's подчеркнуто, что улучшение BCA Конверс Банка обусловлено повышением достаточности капитала, прибыльности и ликвидности за последние два года. Улучшение базовой оценки кредитоспособности (BCA) Конверс Банка стало основанием для повышения долгосрочных рейтингов риска контрагента в местной и иностранной валюте (CRR) с B1 до Ba3 и повышения долгосрочной оценки риска контрагента (CR) с B1 до Ba3.

Финансовый директор Конверс Банка Грант Акопян прокомментировал: "Повышение BCA банка и стабильный прогноз отражают улучшение качества активов и достаточности капитала, являясь свидетельством эффективности предпринятых мер и работы, проделанной нами в нынешних сложных условиях для банковского сектора. Мы по-прежнему привержены обеспечению устойчивых финансовых показателей, улучшению уровня ликвидности и качества активов".