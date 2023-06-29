Четверг, 29 Июня 2023 11:43

АрмИнфо. Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира между РА и АР и решение вопросов об обеспечении прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян 29 июня на заседании кабмина.

Премьер напомнил, что в условиях гуманитарного кризиса, возникшего из-за незаконной, продолжительной блокады Азербайджаном Лачинского коридора - единственной дороги, связующей Армению с Арцахом(с 12 декабря 2022 года -ред.), 28 июня с 01:30 азербайджанские ВС с применением артиллерийских установок и БПЛА открыли огонь в направлении армянских позиций в Мартуни и в Мартакерте, у армянской стороны 4 погибших.

<Азербайджан долгое время готовил вчерашнюю провокацию в Нагорном Карабахе, осуществляя информационные вбросы о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Армии обороны. Выдумки азербайджанских медиа последовательно выявлялись со стороны властей Нагорного Карабаха, в результате чего стало очевидным, что Азербайджан ведет последовательную политику обострения ситуация и изгнания армян. То есть, той политики, о которой мы долгое время предупреждаем>, - указал премьер.

В данных условиях, как считает Пашинян, очевидна цель Азербайджана - обострить ситуацию и изгнать армян из НК.

Данный стиль поведения Баку делает очевидным и для международного сообщества ее истинные цели, отметил он. <Об этом говорит недавно принятая резолюция ПАСЕ. В ней говорится об обеспокоенности ПАСЕ в связи с ненавистической и угрожающей риторикой Баку в отношении армян на самом высоком уровне. Орган также призывает предпринять меры и отказаться от пропаганды и распространения насилия>-, подчеркнул премьер.

В той же резолюции, напомнил глава кабмина, говорится о том, что нынешняя нестабильная ситуация может привести к изгнанию армян Нагорного Карабаха из своих домов. В этом ключе ПАСЕ призывает в срочном порядке решить вопрос об обеспечении прав и безопасности армян НК и формировании диалога Степанакерт-Баку. Отмечается также важность скорого направления в НК и Лачинский коридор миссии по сбору фактов.

Как считает Пашинян, принятая резолюция является важной с точки зрения привлечения внимания международного сообщества к гуманитарному кризису в НК.

Вместе с тем, подчеркнул он, армянская делегация продолжает переговоры в Вашингтоне по тексту мирного договора. <Альтернативы миру в регионе нет, правительство РА, столкнувшись со всеми трудностями, продолжит работать в этом направлении>, - заключил Никол Пашинян.