Четверг, 29 Июня 2023 10:44

АрмИнфо. Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

<Вот уже 200 дней наши братья и сестры, живущие в Арцахе, находятся в жестком противостоянии с врагом, что проявляется в тотальной блокаде и азербайджанских нападениях. В этот период можно сказать, что ничего не произошло, но народ Арцаха подошел к сложной ситуации с осознанием того, что принципы и подходы, лежащие в основе национально-освободительного движения, не подлежат обсуждению и борьба должна быть доведена до логического завершения>, - написал депутат.

Оппозиционер добавил, что на этом нелегком пути послание правительства Армении народу Арцаха не о поддержке, а о капитуляции и отступлении. <В Арцахе во всех отношениях решается судьба проживающих в Арцахе армян, Армении и диаспоры, и если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени>, - отметил Абрамян.