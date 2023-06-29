Четверг, 29 Июня 2023 10:37

АрмИнфо. В Туркменистане, сегодня, 29 июня состоялось торжественное открытие <умного города> Аркадаг. Церемония открытия стартовала с посещения президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым площади перед монументом <Акхан>, где глава государства в присутствии высокопоставленных гостей в торжественной обстановке разрезал ленточку.

Затем, состоялась церемония поднятия государственного флага под гимн Туркменистана, после которого прошел праздничный парад и были продемонстрированы песенно-музыкальные композиции.

Президент страны также ознакомился с условиями лечебно-оздоровительного детского центра имени Гурбангулы Бердымухаммедова, оснащенного современным высоко-классным оборудованием, а также присутствовал на церемонии вручения наград и сертификатов городу Аркадаг.

Город Аркадаг - это мего-проект, старт которому был дан в 2019 году. Построенный с нуля всего за три года Аргадаг, расположен в 30 километрах юго-западнее туркменской столицы - Ашхабада. Аркадаг, в котором будут проживать около 70 тысяч человек, расположен на территории более чем одной тысячи га, где размещено 368 домов, оснащенных системой "Умный дом". 11652 семьи получили возможность жить в современных, комфортабельных и оборудованных по последним международным стандартам домах.

Для комфортного проживания населения, а также обеспечения минимального ущерба и безопасности в новых жилых домах города Аркадаг Ахалского велаята в каждой квартире устанавливается система общего контроля, с помощью которой каждый житель может контролировать состояние своей квартиры. Данная система включает в себя установку пяти ключевых компонентов: счетчиков с поддержкой Автоматической системы контроля и управления энергоресурсов (АСКУЭ); датчик утечки метана; датчик протечки воды; клапаны, перекрывающие газ и воду; контроллеры.

Программное обеспечение "Умный дом" позволит вести контроль за потреблением энергоресурсов и получать уведомление об аварии. Это возможно обеспечить благодаря тому, что счетчики электроэнергии, воды (холодной и горячей), газа подключены к Центральному контроллеру. Через программное приложение <Умный дом> житель квартиры может отслеживать и вовремя производить оплату. Показания со всех счетчиков будут доступны соответствующим службам. А установленные во всех квартирах датчики утечки метана, нацелены на предупреждение от взрывоопасной ситуации в квартире и отравления жителей газом. В свою очередь датчик протечки воды позволяют исключать вероятность затопления квартиры и дополнительных затрат на ее ремонт. Все сигналы с датчиков поступают на Центральный контроллер, управляющий системой УМНЫЙ ДОМ, откуда идет оповещение о проблеме, в том числе хозяину квартиры путем СМС сообщения.

В городе построено 8 школ (на 720 мест), 19 детских садов (320 мест), стадион вместительностью до 10 тысяч зрителей, Дом здоровья, многопрофильная больница, культурно-досуговые учреждения, отделы госучреждений и т.д.

24 марта 2023 года вступил в силу новый Закон Туркменистана, в соответствии с которым за городом Аркадаг закреплён особый правовой статус - город государственного значения.