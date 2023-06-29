Четверг, 29 Июня 2023 09:55

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены гибелью людей в Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель.

Выразив соболезнования семьям погибших, Патель заметил, что эти инциденты подчеркивают необходимость добиваться прочного и достойного мира. <США привержены оказанию сторонам помощи в достижении этой цели, и госсекретарь Блинкен принимает непосредственное участие в мирном процессе. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. Вчерашние встречи с министрами иностранных дел были конструктивными, и мы продолжаем развивать эти обсуждения сегодня и завтра по мере продолжения мирных переговоров>, - отметил заместитель пресс-секретаря.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения переговоров на фоне очередной эскалации насилия в регионе, Патель заметил, что никаких изменений в расписании пока нет. <Госсекретарь будет непосредственно участвовать и продолжает принимать непосредственное участие в этом процессе, как и другие члены нашей команды, включая нашего старшего советника по переговорам на Кавказе Лу Боно, который продолжает находится на площадке саммита и непосредственно участвует в этих процессах. Это то, чем мы продолжим заниматься непосредственно с этими министрами иностранных дел. Как вы знаете, госсекретарь имел возможность встретиться с ними вчера как в двустороннем, так и в трехстороннем порядке, и мы надеемся на продолжение этих мирных переговоров>, - отметил заместитель пресс- секретаря Госдепа США.

Напомним, что в эти дни в Вашингтоне проходят переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова при содействии государственного секретаря США Энтони Блинкена. Разговоры о возможности прекращения переговоров появились после вчерашней провокации ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которой погибли четверо военнослужащих АО Арцаха. Накануне с призывом к главе МИД Армении остановить переговоры обратился парламент Нагорного Карабаха.