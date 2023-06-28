Среда, 28 Июня 2023 20:48

АрмИнфо. ОАО "АРАРАТБАНК" с 28 июня приступает к выплате дивидендов акционерам, направляя на это 5 млрд драмов ($12.7 млн) с полученной за 2022 год чистой прибыли в 13.2 млрд драмов ($33.5 млн). Остальные же 8.2 млрд драмов ($20.8 млн) остаются в распоряжении банка и будут направлены на его развитие. Это решение было принято на состоявшемся накануне Общем годовом собрании акционеров АРАРАТБАНКа.

Как пояснили АрмИнфо в банке, из предусмотренной на эти цели суммы будут выплачены дивиденды в размере 53,3% на одну простую именную акцию (против 34,8% в 2021г и 4,65% в 2012г). Отметим, что АРАРАТБАНК возобновил выплату дивидендов по итогам 2021 года (тогда с накопленной прибыли), до этого на 7 лет приостановив этот процесс, поскольку на тот момент в последний раз принималось решение о выдаче дивидендов акционерам по итогам 2013 года в размере 4,7% на акцию.

В АРАРАТБАНКе также сообщили, что прибыль (дивиденд) на одну акцию (EPS) по итогам 2022 года составила 7031 драмов (против 1704 драмов в 2021г и 2762 драмов в 2012г). В результате роста капитала за 2012-2022гг почти в 3 раза балансовая стоимость одной акции также существенно выросла (в 2,2 раза), составив по итогам 2022 года 28.014 тыс драмов (против 12.883 тыс. драмов в 2012г и 23.071 тыс драмов в 2021г), с годовым ростом на 21,4%.

Акционерный капитал банка представлен 1873375 простыми именными акциями, каждая номинальной стоимостью в 5 тыс драмов. В IV квартале 2022 года банк осуществил эмиссию акций в объеме 2.8 млрд драмов, увеличив уставной капитал к 1 января 2023г до 19.6 млрд драмов. В результате был зафиксирован высокий двузначный рост и общего капитала - до 52.5 млрд драмов, в том числе за счет обеспечения в отчетном году существенного роста прибыли.

В результате проведенной в IV кватале 2022 года допэмисии акций доли мажоритарных акционеров ОАО "АРАРАТБАНК" изменились следующим образом: доля компании "Флеш" (один из крупнейших нефтетрейдеров Армении) снизилась с 72,73% до 68,36%, доля Барсега Бегларяна (известный предприниматель, глава "Флеш") - снизилась с 22,62% до 21,37%, а доля непрямого держателя в лице Санасара Бегларяна, наоборот, повысилась с 4,29% до 9,94%. В общей сложности уставной капитал ОАО "АРАРАТБАНК" представлен 73 акционерами - резидентами РА, из них 72 - физические лица.

Согласно годовой финансовой отчетности АРАРАТБАНКа за 2022г, активы достигли 357.5 млрд. драмов, с годовым ростом на 32%, а за последние 10 лет (начиная с 2012г) увеличились на 12,1%. В их структуре доля доходных активов составила 72,5%. Общие обязательства выросли за год настолько же - на 32,5% до 305.03 млрд драмов, при десятилетнем росте также на 12,1%. Общий капитал увеличился за 2022 год на 29,2% при десятилетнем росте на 19,3%. Чистая прибыль банка подскочила за 2022 год почти в 8 раз, достигнув 13.2 млрд драмов. Коэффициенты эффективности АРАРАТБАНКа подскочили за 2022 год: рентабельность капитала (ROE) - с 5,7% до 28,3%, прибыльность активов (ROA) - с 0,9% до 4,2%, превысив даже показатели десятилетней давности - соответственно 23,7% и 3,2% в 2012г. Причем, банку удалось вывести ROE по итогам 2022 года на рекордный уровень в разрезе последних 10 лет.

Объем кредитных вложений к 1 января 2023 года достиг 166.5 млрд драмов, с годовым ростом на 10%, при среднегодовом темпе роста за последние 10 лет на уровне 12%. В кредитном портфеле банка 52,7% приходится на долю корпоративных кредитов, а 47,3% - розничных кредитов. Вложения в ценные бумаги за последние 10 лет в среднем ежегодно росли на 20,5%, достигнув к 2023 году 51.5 млрд драмов. Портфель срочных вкладов, привлеченных банком, увеличился за 2022 год на 22,8% до 87.7 млрд драмов, при среднегодовом темпе роста в десятилетнем разрезе на 15,4%. Причем, срочные вклады физлиц выросли за 2022 год на 19%, а юрлиц - подскочили на 40,9%. Обязательства до востребования (текущие счета и депозиты до востребования) подскочили за 2022 год в 2,8 раз, достигнув 141.7 млрд драмов, в структуре которых доминируют средства юрлиц - 60,7%, а остальные 39,3% - это средства физлиц. (Расчетный курс драма по отношению к доллару США по состоянию на 31.12.2022г составлял 393,57 др/$1).

АРАРАТБАНК активен на рынке ценных бумаг не только как эмитент, но и как андеррайтер и маркетмейкер корпоративных облигаций различных эмитентов. Филиальная сеть Банка к 2023 году насчитывала 51 подразделение, из коих свыше 20 расположены в Ереване, около 30 - в областях Армении.