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 Среда, 28 Июня 2023 20:47
Александр Аванесов

Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД

Международные акторы несут прямую ответственность за дальнейшее углубление кризиса в Арцахе - МИД

АрмИнфо. Преднамеренное причинение страдания 120-тысячному населению Арцаха и углубление гуманитарного кризиса в результате полной блокады Лачинского коридора приравниваются международным правом к военным преступлениям. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

Согласно источнику, в ночь с 27 на 28 июня 2023 года вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив режим прекращения огня и положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, обстреляли позиции Армии обороны Республики Арцах с применением артиллерии и ударных БПЛА. Удары наносились, в том числе, по объектам, расположенным в глубине территории Арцаха. В результате данной ничем не спровоцированной атаки погибли 4 военнослужащих Армии обороны Республики Арцах. 

<Ставшие уже обычными попытки азербайджанской стороны возложить вину за эти удары на арцахскую сторону лишены какого-либо основания. На это указывают и слова министра обороны Азербайджана, который 26 июня, всего за два дня до этого нападения,  заявил в интервью, что Армия обороны Арцаха не представляет для Азербайджана никакой опасности, и при этом пригрозил силами одного корпуса осуществить военную операцию в Нагорном Карабахе. По сути, министр обороны Азербайджана признал, что именно его страна является агрессором и осуществляет милитаризацию зоны азербайджано- карабахского конфликта. Это ничем не спровоцированное нападение повлёкшее человеческие жертвы в очередной раз продемонстрировало, что Азербайджан не оставил своих планов по разрешению азербайджано-карабахского конфликта путем применения военной силы. Удары по территории Арцаха, осуществленные азербайджанскими вооруженными силами 28 июня, как и предыдущие обстрелы и нападения на мирных жителей являются очевидным проявлением геноцидальной политики, последовательно проводимой Азербайджаном при молчаливом непротивлении со стороны международного сообщества>, - говорится в заявлении.  В документе МИД Арцаха  вновь обращает внимание международного сообщества на тот факт, что уже почти 200 дней Арцах находится в полной блокаде, которая становится все более жесткой и бесчеловечной. <Население Республики лишено газо- и электроснабжения.  Последние 14 дней Азербайджан полностью заблокировал доставку в Республику Арцах гуманитарных грузов,  на протяжении последних более чем шести месяцев осуществлявшуюся в ограниченном режиме Российским миротворческим контингентом и Международным Комитетом Красного Креста.  Азербайджанские власти даже не скрывают своего намерения осуществить этническую чистку. Об этом неоднократно публично заявлял президент этой страны. Заявление министра обороны Азербайджана от 26 июня о том, что жители Арцаха, не желающие признавать власть Баку, должны покинуть свою родину, является очередным доказательством того, какие реальные цели преследует Баку в отношении Арцаха и его народа. Обращаем также внимание на то обстоятельство, что нападение 28 июня, как это уже не раз бывало до и во время важных встреч, произошло на фоне начавшегося вчера в Вашингтоне очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и стало еще одним подтверждением того, что Баку пытается посредством принудительных мер, в том числе, применения военной силы навязать свои ультимативные и максималистские требования.  О том, что Баку не готов к добросовестному участию в переговорах, указывают и утверждения министра иностранных дел Азербайджана, сделанные в интервью Reuters 23 июня 2023 года. В частности, он отверг идею международных гарантий прав и безопасности народа Арцаха под предлогом того, что это якобы внутреннее дело Азербайджана. Пытаясь представить урегулирование азербайджано- карабахского конфликта, в том числе вопрос обеспечения прав и безопасности народа Арцаха, в качестве внутреннего дела Азербайджана,  власти этой страны в действительности стремятся легитимизировать свои планы по осуществлению этнической чистки Арцаха. Подобные заявления указывают также на стремление Баку сорвать усилия международных акторов, направленные на создание условий для поиска мирного и всеобъемлющего урегулирования азербайджано- карабахского конфликта.  На этом фоне утверждение МИД Азербайджана, сделанное за несколько дней до вооруженного нападения, о якобы готовности этой страны предоставить помощь жителям Арцаха является проявлением крайней формы цинизма.  Наилучшей помощью, которую может оказать Азербайджан, является неукоснительное соблюдение им режима прекращения огня, прекращение транспортной и энергетической блокады Республики Арцах, полное выполнение положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и постановления Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, касающихся свободного, безопасного и беспрепятственного проезда в обоих направлениях по Лачинскому коридору.  Отмечаем, что преднамеренное причинение страдания 120-тысячному населению Арцаха и углубление гуманитарного кризиса в результате полной блокады Лачинского коридора приравниваются международным правом к военным преступлениям. Вновь подчеркиваем, что международное сообщество в целом и, в частности, все международные акторы, вовлеченные в мирный процесс, а также страны- сопредседатели Минской группы ОБСЕ несут прямую ответственность за предотвращение дальнейшего углубления гуманитарного кризиса и кризиса безопасности в Арцахе, а также мирное и всеобъемлющее урегулирование азербайджано-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права и обеспечение прочного мира и стабильности в регионе. В этой связи вновь настаиваем на необходимости использования ими всех имеющихся в их распоряжении рычагов и инструментов давления на Азербайджан с целью обеспечения соблюдения последним всех положений Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и немедленного выполнения юридически обязывающего постановления Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года>, - сказано в заявлении МИД Арцаха.

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