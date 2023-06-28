Среда, 28 Июня 2023 20:26

АрмИнфо. Для российской стороны очень важно, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был прочным и устойчивым. Об этом 28 июля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ ария Захарова.

По ее словам, в новейшей истории было много примеров, когда для протокола заключалось большое количество договоренностей, в том числе, касательно Армении, которые затем не выполнялись. В этом контексте представитель МИД РФ указала на активность в данном вопросе со стороны Запада.

"Для российской стороны важно, чтобы мирный договор был прочным и устойчивым. Договор должен обеспечивать баланс интересов Армении и Азербайджана. И достичь этого можно на основе последовательного выполнения дорожной карты процесса армяно- азербайджанской нормализации. Эту дорожную карту составляет комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении в 2020-2022 гг.",- сказала Захарова, добавив, что при согласии Еревана и Баку процесс можно будет поддержать с опорой на решение ООН.

Что касается посреднических усилий западных стран, то, как заметила дипломат, создается впечатление, будто идет соперничество с Москвой, чтобы всю эту повестку переформатировать и перехватить. <Ощущение, что до Армении и Азербайджана, до их мирного сосуществования Западу дела нет, главное - поперек Москвы, заявить о себе, вписать себя в историю. Ну и по возможности создать рычаги влияния", - сказала Захарова, подчеркнув при этом, что попытки установить мир в Закавказье могут быть жизнеспособными у Запада только при условии, что они не имеют антироссийской направленности и не конкурируют с усилиями Москвы.