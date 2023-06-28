Среда, 28 Июня 2023 20:15

АрмИнфо. Преступная террористическая политика Азербайджана против Арцаха сочетается с проявлениями применения силы и угроз применения силы, направленных против людей и техники, выполняющих сельскохозяйственные работы. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Арцаха Гегама Степаняна.

Как отмечает карабахский Омбудсмен, с целью подготовки информационной площадки для продвижения собственной преступной политики азербайджанская сторона регулярно распространяет ложную информацию о нарушениях режима прекращения огня со стороны Минобороны Арцаха. Об этом свидетельствует следующее заявление, сделанное два дня назад министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым: <Если они прибегнут к каким-то провокациям и незаконным действиям, то вопрос с этими незаконными вооруженными формированиями может решить только один корпус азербайджанской армии, и то не в полном составе>

Другими словами, регулярно обвиняя армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, военно-политическое руководство Азербайджана пытается оправдать нарушения режима прекращения огня по собственной инициативе, ввести в заблуждение международных акторов и настаивать на незаконном и необоснованном требовании демилитаризации вооруженных сил Арцаха.

Четыре человека, которые погибли в результате сегодняшнего азербайджанского военного нападения, - это не только люди, защищающие свою родину и мирных жителей от продолжающейся военной агрессии Азербайджана, но и люди, у которых были семьи и повседневная жизнь. Двое из них, 54-летний Армо Абгарян и 36-летний Гагик Балаян, были добровольцами из общины Гиши, основной деятельностью которой было сельское хозяйство. У Армо было четверо детей, двое из которых были несовершеннолетними, а у Гагика - четверо несовершеннолетних детей. <Азербайджанский преступный режим несет ответственность за все эти бесчеловечные страдания и лишения народа Арцаха, который до сих пор борется с катастрофическими последствиями войны 2020 года. Примечательно, что даже присутствие российской миротворческой миссии в Арцахе и внимание различных международных акторов к текущей ситуации в Арцахе не останавливают агрессивное поведение Азербайджана, который продолжает действовать с полной безнаказанностью. Азербайджан вводит международное сообщество в заблуждение, говоря о мире, в то же время предлагая либо насильственное подчинение, либо изгнание с собственной родины под открытым применением силы и угрозой силой. До тех пор, пока Азербайджан не будет наказан всеми международными игроками за свои преступные действия и преступления против жизни и других основных прав народа Арцаха, мирный процесс будет использоваться как прикрытие для политики этнических чисток и геноцида в Арцахе", - говорится в заявлении арцахского омбудсмена.