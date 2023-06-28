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 Среда, 28 Июня 2023 18:51
Александр Аванесов

Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе

Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе

АрмИнфо. 28 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал оперативное совещание для обсуждения создавшейся военно-политической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба главы арцахского государства.

Участники совещания почтили минутой молчания память четырех военнослужащих Армии обороны, ставших жертвами нападения Азербайджана минувшей ночью.

Араик Арутюнян подчеркнул, что продолжающаяся азербайджанская агрессия и репрессии против Республики Арцах и ее народа противоречат призывам международного сообщества и положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по решению проблем путем мирных переговоров и не могут способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. Президент подчеркнул готовность Арцаха к мирному решению существующих проблем и воздержанию от нагнетания и без того хрупкой ситуации.

Министр обороны Камо Варданян выступил с докладом об оперативной обстановке на линии соприкосновения с Азербайджаном.

Президент дал ряд поручений руководителям соответствующих ведомств, направленных на обеспечение безопасности народа Арцаха.

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