Среда, 28 Июня 2023 18:27

АрмИнфо. 28 июня Защитник прав человека РА Анаит Манасян приняла делегацию Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP), возглавляемой директором ICMP по вопросам политики и сотрудничеству Андреасом Клайзером,

Как передает пресс-служба Омбудсмена, Анаит Манасян представила работы, проводимые в направлении защиты прав военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести в результате 44-дневной войны 2020 года, а также членов их семей. Защитник прав человека сообщила, что регулярно встречается с родителями и родственниками пропавших без вести и поднимает этот вопрос во время встреч с международными партнерами.

В рамках встречи речь шла о правах родных пропавших без вести лиц знать о местонахождении и судьбе члена их семьи, об эффективном расследовании, в том числе о признании их потерпевшими в рамках производства по делу, и других правах. Были представлены работы, проведенные по этим вопросам в рамках мандата Защитника прав человека.

Со своей стороны, Андреас Клайзер высоко оценил работу Анаит Манасян в области защиты прав человека, представил мандат комиссии и выразил готовность к углублению сотрудничества с офисом Омбудсмена.