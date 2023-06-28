Среда, 28 Июня 2023 18:03

АрмИнфо. Глава фракции <Честь имею> НС РА Айк Мамиджанян в прямом эфире в Facebook прокомментировал заявления Никола Пашиняна, прозвучавшие на заседании парламентской комиссии по расследованию Обстоятельств 44- дневной войны.

<Должны зафиксировать, что Пашинян фактически не владел переговорным процессом до конца 2019 года (премьером он был избран в мае 2018-го, ред.). Даже сейчас он им не владеет. Гораздо опаснее озвученная им ложь>, - заявил оппозиционный депутат.

Мамиджанян начал с <абсурдных> мыслей, прозвучавших с уст премьера об апрельской 4- дневной войне. <Я никогда не устану повторять, что ложь о том, что мир и международное сообщество не отреагировали на апрельскую войну, - это очередная манипуляция. 5 апреля 9 стран Минской группы, в том числе Турция, выступили с заявлением, в котором ясно говорилось о том, что карабахская проблема не имеет силового разрешения>, - сообщил он.

После военной победы в апрельской войне, продолжил он, армянская сторона зафиксировала также ряд очень важных дипломатических триумфов, в частности договоренности, достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге. Речь идет об установлении мониторинговой миссии на линии соприкосновения, которая на практике исключила бы возможность возобновления военных действий, поскольку разобличила бы агрессора, пояснил депутат. <Данные договоренности были обнулены Николом Пашиняном и его министром ИД Зограбом Мнацаканяном>, - сказал Мамиджанян.

После этого, Пашинян заявляет, что после апрельской войны речи не могло быть о праве народов на самоопределение, отметил он. После апрельской войны между РА и ЕС было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (SEPA), где был четко зафиксирован данный принцип, и который был ратифицирован всеми членами Союза, указал парламентарий. Воспользоваться данным документом, как считает Мамиджанян, правительство Пашинян не смогло, или же, что более правдоподобно - не захотело.

Следующий абсурд, по словам депутата, касалось, отказа от т.н. промежуточного статуса для Нагорного Карабаха, что было абсолютной ложью.

Он также назвал манипуляцией слова премьера о том, что в 2000-ые гг. Армения обсуждала с Азербайджаном т.н. концепцию об обмене территориями, согласно которой РА должна была передать Мегри в обмен на Нагорный Карабах. Представитель <Честь имею> процитировал слова 3-го президента РА Сержа Саргсяна, которого в свое время процитировал сам экс- президент Гейдар Алиев, отметив: <Серж Саргсян мне сказал, что не отдадим Мегри даже в обмен на пол Азербайджана>.

Мамиджанян обратился также к заверениям Пашиняна о том, что при нем не были внесены изменения в план приобретения вооружений и военной техники. <Он лжет, говоря, что не вносил изменения в данный план. В обратном случае, куда делись около 2тыс. БПЛА, намеченные планом закупок? Не говоря уже о системах ПВО>, - вопрошает депутат.