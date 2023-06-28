Среда, 28 Июня 2023 17:23

АрмИнфо. Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы. Согласно источнику, Грузинский институт по связям с общественностью (GIPA) принимает заявки от граждан Армении на получение степени магистра в области журналистики и управления СМИ, предлагаемой Кавказской школой журналистики и управления СМИ. Занятия будут проводиться специалистами из США, Грузии и стран-членов Европейского Союза. Программа финансируется Госдепартаментом США. Общая цель программы - укрепление СМИ на Южном Кавказе. Ожидается, что для участия в программе будут отобраны 3-5 армянских участников, которым будет предложено пройти обучение в течение четырех семестров - с сентября 2023 года по июнь 2025 года. Приветствуются студенты, интересующиеся журналистикой, медиа, коммуникациями, графикой, фотожурналистикой, разработкой контента. Студенты будут учиться в Тбилиси с сентября 2023 года по декабрь 2024 года, и будут работать над своим дипломным портфолио в Армении в январе-июне 2025 года. Ожидается, что студенты вернутся в Грузию для защиты выпускного проекта в июле 2025 года. Во время обучения в GIPA студенты будут иметь доступ к компьютерам, аудио- и видеоаппаратуре, Интернету и библиотеке журналистики. В рамках программы будут подготовлены мультимедийные истории для веб- страниц студенческих СМИ и репортажи для Radio GIPA FM.

Учебная программа программы обеспечивает практический подход, основанный на опыте к изучению новейших методов, основанных на фактах, профессиональных репортажей и написания для печатных, онлайновых и вещательных СМИ. Курсовая работа также включает методы управления и ключевые области знаний, такие как экономика и судебная система. Требуется хорошее знание английского языка, продемонстрированное на устном собеседовании.

Посольство США в Ереване оказывает поддержку в обучении и финансовую помощь на время обучения в Грузии студентам из Армении. Крайний срок подачи заявок - 16 июля 2023 года. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Лианой Саакян, координатором по подбору персонала. Документы следует посылать на ее адрес электронной почты - [email protected].