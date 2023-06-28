Среда, 28 Июня 2023 17:13

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. “Чаренц”, жилой дом 30 в кв. “Дурян”, жилые дома 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в кв. “Саят-Нова” в Аване; жилые дома 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванди, частные дома квартала “Айгегагорцакан”, школа N133 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилые дома 39, 41, 43 на пр. Тиграна Меца, частные дома 27-30 на улице Нар-Доса, частные дома 76-108 на улице Хоренаци;

11:00-17:00 жилые дома 19/1, 19/3, 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 14А, 16Б на улице Гулакяна, жилой дом 8 на 2-ом тупике Баграмяна, жилые дома 7-7/1 на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 на улице Гр. Кочара, частные дома 51-81 на улице Вормнадирнери, частные дома 229-239 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Апага и Лусагюх;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Рья Таза, Мирак, Мелик, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу;

в Араратской области:

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

12:00-17:00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО ‘Мартин Стар”, ресторан “Кавказ”, собственник “Дж. Аветисян”, воинская часть, ЗАО “П ев О”, собственник “С. Погосян”, станция компании “Виваселл-МТС”, собственники “С. Овакимян”, “З. Саргсян”, “А. Арутюнян”,

“Н. Торосян”, “С. Манукян”, ООО “Эва-Мак”, “Папян ев вординер”, “СЛЛ Газ”, кварталы “Ванаовит”, “Волоран”, ООО “Аиса”;

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00-16:30 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы улиц Давташена 4, 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилого дома 50 на улице Андраника в кв. “А-1” Ю/З района и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 62, 68, 69, 70, 71 в кв. “Брюсов”, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. “Саят-Нова”, жилые дома 16, 17, 28 в кв. “Чаренц”, школа N177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 42, 42/1, 44 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 5-16 на улице Царава Ахбюра, частные дома 19-74 на 2-ой улице Саркавага, частные дома 9/10, 9/11 на Тбилисском шоссе; жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Г. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома 1-78 на 2-ом переулке улицы С. Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Харберд и Айнтап;

10:30-12:30 частично село Ерасх и село Армаш;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Котайкской области:

11 ։ 30-14 ։ 00 5, 6, 7, 8 микрорайоны, автостанция мэрии, узел связи, “РосТелеком” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10 ։ 00-11:00 частично население Неркин Геташена, население Мадина полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 30-14 ։ 00 село Зовабер полностью, тепличные хозяйства ‘Грин Фармер”, “Ананух”, станция компании “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

13:00-17:00 улицы 3, 5 в кв. “Ани”, поликлиника им. “Красный Крест”, гос. университет Ширака, детский сад “Дзюник” и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Лорийской области:

10 ։ 00-14:00 кварталы ‘Баграмян”, “Санаин каяран” и улица Марти 8 в городе Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 08000018