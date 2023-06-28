Среда, 28 Июня 2023 16:48

АрмИнфо. Мэрия Еревана удовлетворила заявление инициативы <Айакве> по предоставлению территории во всех административных районах для проведения сбора подписей. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного муниципалитета Левон Сардарян в соцсетях.

<За ходом сбора подписей будут следить по одному общественному служащему из каждого административного округа>, - отметил представитель столичной администрации.

Напомним, что инициативная группа 12 июня подала в Центризбирком Армении заявку об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. В рамках инициативы будут предложены изменения законодательства, предусматривающие суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление значения Геноцида армян. Для сбора подписей назначен срок в 60 дней, с 21 июня по 19 августа.

26 июня координатор инициативы "Айакве" Аветик Чалабян обвинил столичный муниципалитет в попытках сорвать проведение референдума по вопросу Арцаха. По его словам, в частности, ряд глав административных районов Еревана, "ссылаясь на незаконно исполняющего обязанности мэра Еревана Левона Ованнисяна, в своих официальных письмах на прошлой неделе отказали им в предоставлении помещений для организации сбора подписей".

Реагируя на данное заявление Левон Сардарян отметил, что <утверждение господина Чалабяна является искажением фактов, поскольку представители административных районов не отказывались предоставлять территории инициативе, а, указав на принцип разделения властей, предложили обратиться в мэрию Еревана с просьбой получения соответствующего разрешения. Уверены, что господин Чалабян ошибочно расценил это предложение как отказ>.