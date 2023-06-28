Среда, 28 Июня 2023 16:25

АрмИнфо. При посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) из Нагорного Карабаха в специализированные медучреждения Республики Армения было перевезено 14 пациентов вместе с сопровождающими. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Арцаха.

Кроме того, в течение дня в Арцах вернуться еще 18 человек с сопровождающими, ранее в рамках госзаказа направленных на лечение в медцентры Армении.

Согласно данным Минздрава Арцаха, в медобъединении <Аревик> стационарное лечение сегодня получают 25 детей, из коих 2 находятся в неонатальном и реанимационном отделении, в ЗАО> Республиканский медицинский центр " стационарное лечение получают 83 пациента, из них 7 - находятся в реанимационном отделении, из коих 6 - в крайне тяжелом состоянии.