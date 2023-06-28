Среда, 28 Июня 2023 15:39

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно пресс-службе главы кабмина, Пашинян поздравил Эрдогана с праздником Курбан-байрам, а глава Турции - армянского премьера - с наступающим Вардаваром - праздником Преображения Господня.

Лидеры обсудили процесс урегулирования двусторонних отношений между двумя странами. В этом контексте обсуждался ход реализации соглашения об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран.

Отметим, что Эрдоган второй год подряд получает поздравления с Курбан Байрам от армянского премьера.