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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество предпринять практические шаги для обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха
<Лачинский коридор все еще остается незаконно заблокированным, сегодня ночью в результате атаки Азербайджана с применением БПЛА есть 4 погибших. Есть высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе>, - написал премьер-министр в своем микроблоге в Twitter.
|Президент Арцаха: продолжающаяся азербайджанская агрессия не может способствовать установлению долгосрочного мира в регионе
|МИД РФ: деэскалации ситуации в Карабахе способствовало бы скорейшее принятие мер по полному разблокированию Лачинского коридора
|Омбудсмен Армении и представитель ICMP обсудили вопросы, связанные с судьбой пропавших без вести в ходе 44-дневной войны в Арцахе
|Пашинян до конца 2019 года фактически не владел переговорным процессом. Он и сейчас им не владеет: Айк Мамиджанян прокомментировал заявления премьера
|АР Арцаха опровергает наличие 8 военнослужащих, якобы получивших ранение в результате азербайджанской провокации
|Посольство США в Армении объявляет о старте магистерской программе GIPA в области журналистики на 2023-2025 годы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Мэрия Еревана удовлетворила заявку <Айакве> по сбору подписей во всех административных районах города
|Пашинян и Гарибашвили обсудили двустороннюю повестку дня
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 14 пациентов
|Парламентская группа дружбы Франция-Армения осудила нападение Азербайджана на Арцах
|Пашинян Поздравил Эрдогана с Курбан Байрамом
|Есть высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе - Пашинян
|Армения привержена расширению и углублению партнерства с Грецией
|Никол Пашинян и Катрин де Болль обсудили Расширение Сотрудничества между РА и Европолом
|Парламент Арцаха призвал главу МИД Армении остановить переговоры в Вашингтоне
|Генпрокуратура оспаривает законность продажи земли в 161 га в Араратской области семье Овика Абрамяна
|Правящая партия Армении пойдет на выборы мэра Еревана в одиночку
|Пока Алиев и его режим не будут привлечены к ответственности, последствия для армянской стороны будут болезненными - эксперт
|Госсекретарь: США поддерживают совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и надежного соглашения
|Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, погибших в результате азербайджанской провокации
|Делегация НС Армении примет участие в пленарном заседании ПА стран Франкофонии
|США воодушевлены усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе - Госдеп
|В результате очередной провокации со стороны ВС Азербайджана в Армии обороны Арцаха 4 погибших
|Постпред Армении в ООН: ООН вместе со своими структурами и соответствующими органами еще не выполнила свои обязательства перед простыми людьми
|Мирзоян и Блинкен обсудили процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Кристина Квин: США крайне заинтересованы в установлении мира между Арменией и Азербайджаном
|Отдавал ли Пашинян приказ о прекращении мобилизации в ходе 44-дневной войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян рассказал о причинах непризнания независимости Нагорного Карабаха
|В переговорном процессе по Нагорному Карабаху было предположение о том, что миротворцы в зоне конфликта не должны представлять страны ОБСЕ - Пашинян
|Депутат: необходимо обеспечить безопасность арцахских армян и признать их право на самоопределение
|Private Banking Ардшинбанка признан лучшим в Армении по версии Global Banking & Finance Review
|Президент Армении принял верительные грамоты у Посла Сан-Марино
|Европол готов углубить сотрудничество с Арменией по ряду направлений
|Символом 44-дневной войны был Шуши - Пашинян
|Подразделения ВС Азербайджана вновь обстреляли строящийся в Ерасхе металлургический завод - МО РА
|Пашинян усматривает <внешний след> в событиях февраля 2021 года, когда ГШ потребовал его отставки
|Что делала жена Пашиняна в бункере в Арцахе? - поясняет премьер
|Пашинян высказал <смутные подозрения> относительно действий высокопоставленных военных
|Получала ли Армения информацию о грядущей войне от партнерских спецслужб и была ли готова к ней
|В Ереване стартовали акции в поддержку Арцаха у посольств стран -сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ЕС
|АРМЕНАЛ готов к действиям при ЧС
|Пашинян заявил о теоретической возможности избежать 44-дневной войны
|В США сегодня стартует очередной раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Признаюсь, что не смог остановить <конвейер войны> - Пашинян
|Президент Арцаха подчеркивает важность оперативной оценки потребностей жителей республики
|Госдеп США: прямой диалог между Арменией и Азербайджаном является ключом достижению достойного мира
|Председатель ПАСЕ призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
|Анн Луйо: Франция готова продолжить сотрудничество с Арменией в области образования, культуры и спорта
|Вражеские силы обстреляли гражданина, выполнявшего сельхозработы в Арцахе
|Иран вновь подчеркнул неприемлемость геополитических изменений на Кавказе
|На этой неделе пройдет седьмое заседание армяно-польской межправкомиссии
|Нарек Мкртчян командирован в Великобританию
|Перед посольствами России, Франции и США пройдут акции с требованием снять блокаду Арцаха
|Российские миротворцы должны силой открыть Лачинский коридор - оппозиционный депутат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению было перевезено 17 пациентов
|Вице-спикер НС: В интересах Армении иметь мирный договор с Азербайджаном как можно быстрее
|Римский статут скоро будет представлен на рассмотрение парламента - депутат
|Читать больше
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